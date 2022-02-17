عالم أزهرى: دعاء فى سورة الكهف يُغنيك عن الدعاء لسنوات

قال الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سورة الكهف لها فضل كبير ومكانة عظيمة، وأوصانا رسول الله بقراءتها كل جمعة.

وأضاف في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن بها دعاء يغنيك عن الأدعية لسنوات طويلة وهو دعاء أهل الكهف وهو آية رقم 10، حيث دعا أهل الكهف قائًلين:" إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا".

وأشار إلى أن هذا الدعاء يغنى عن سنين كثيرة من الدعاء فنجد الآية التي بعدها تقول: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا"، حيث ظلوا نائمين لمدة ثلاثمائة سنة، فبفضل هذا الدعاء حفظهم الله رغم طول الزمن.

وتابع: أنه بسبب هذا الدعاء رزقهم الله وحفظهم رغم طول الزمن، وفروا بدينهم وتركوا شيئا لله وعوضهم الله وكانوا في رحمة الله وعنايته، فقال تعالى:" ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَاْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا" لافتا إلى أن الكهف وسعهم، وشعروا فيه بسكينة وطمأنينة على الرغم من ضيقه، فرحمة الله وسعت كل شىء.

وأوضح أن الله حفظ أهل الكهف بسبب هذا الدعاء فجعل كلبهم حارسهم حيث قال تعالى:" وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، فنرى أن هذا الدعاء له فضل كبير، رزقهم الله بفضله الكثير من المميزات، الرحمة والسكينة والأمان، فأكثروا من هذا الدعاء أيها المسلمون.