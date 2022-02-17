الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماسك يتهم هيئة الأوراق المالية الأمريكية باستهدافه وفرض قيود على حديثه

الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

اتهم محامو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وشركة السيارات الكهربائية تسلا، التي يمتلك أغلب أسهمها ويرأسها، أمام إحدى المحاكم، هيئة الأوراق المالية الأمريكية باستهداف ماسك وتسلا، ولم تدفع لمساهمي تسلا مبلغ 40 مليون دولار، كانت الهيئة حصلت عليها في إطار تسوية دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغريداته في عام 2018.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فريق الدفاع عن ماسك القول: "إن هيئة الأوراق المالية يبدو أنها تستهدف السيد ماسك وتسلا؛ لأنه مازال ينتقد الحكومة بقوة، وتحاول الهيئة فرض قيود على حديثه بتحقيقات لا تنتهي، ولا أساس لها".

وأثار القاضي الاتحادي الذي ينظر القضية تساؤلات عن موقف قيمة التسوية السابقة والبالغة 40 مليون دولار من خلال البيانات المحاسبية التي كان طلبها في ديسمبر الماضي.

كانت تسلا تلقت في وقت سابق هذا الشهر استدعاء جديدا من هيئة الأوراق المالية الأمريكية؛ للتحقيق بشأن التغريدة التي بثها مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك في عام 2018 عن اعتزامه شطب سهم الشركة من البورصة.

وبحسب ما ذكرته تسلا في بيان موجه إلى البورصة، فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية استدعاء في 16 نوفمبر الماضي، حيث طلبت معلومات عن عمليات الحوكمة داخل تسلا ومدى التزامها بشروط التسوية التي توصل إليها الجانبان في سبتمبر 2018.

وكانت تسلا وافقت في إطار هذه التسوية على وضع ضوابط لمراقبة بيانات ماسك بما في ذلك تغريداته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمته هيئة الأوراق المالية بالتلاعب بسهم الشركة، عندما قال "إنه جمع الأموال اللازمة لشراء أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة من أجل تحويلها إلى شركة خاصة".

يشار إلى أنه منتصف فبراير الجاري، أفادت وكالة "رويترز"، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تبرع بخمسة ملايين و44 ألفا من أسهم شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم لصالح مؤسسة خيرية في الفترة ما بين 19 نوفمبر الماضي و29 من الشهر من نفسه.

إيلون ماسك شركة تسلا للسيارات الكهربائية هيئة الأوراق المالية الأمريكية المليادر الامريكي اتهامات

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وائل لطفي

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