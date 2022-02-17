صحف إنجليزية تتغنى بـ«مو»: «محطم الأرقام القياسية»

سلطت صحف إنجليزية وإيطالية الضوء على نجمنا المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، بعدما ساهم بتألقه فى فوز «الريدز» على نظيره إنتر ميلان الإيطالى بنتيجة ٢- صفر، فى ملعب الأخير «سان سيرو»، ضمن مباريات ذهاب دور الـ١٦ بدورى أبطال أوروبا.

وعاد قائد المنتخب الوطنى الأول للتسجيل من جديد، بعد مشاركته مع «الفراعنة» فى كأس الأمم الإفريقية، وسجل الهدف الثانى لفريقه فى اللقاء، والذى حطم به العديد من الأرقام القياسية، سواء مع فريقه أو فى تاريخ المسابقة العريقة ككل.

وكسر «صلاح» رقم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، بتسجيله فى ٨ مباريات متتالية خارج الأرض بدورى أبطال أوروبا، وبات ثانى لاعب فى تاريخ البطولة يسجل على أندية «ميلان» فى نفس الموسم، بعدما سجل هدفين فى «ميلان» بدور المجموعات، ثم هدفه الأخير فى «إنتر» بدور الـ١٦.

ورفع «مو» رصيده من الأهداف الأوروبية مع «الريدز» إلى ٣٣ هدفًا، ليواصل مطاردة ستيفن جيرارد، الهداف التاريخى للفريق برصيد ٤١ هدفًا.

ووصل الفرعون المصرى للمباراة رقم ٥٠ فى تاريخ مشاركاته مع ليفربول بدورى أبطال أوروبا، وأصبح ثالث أفضل اللاعبين تسجيلًا للأهداف فى أول ٥٠ مباراة بقميص فرقهم فى البطولة، خلف كريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكى.

وبات «صلاح» أكثر لاعب يسهم فى الأهداف بدورى الأبطال، بعدما سجل ١٠ وصنع ٤، منذ مشاركته الأولى مع ليفربول بالبطولة فى ٢٠١٧.

وتصدر نجم ليفربول أغلفة الصحف الإنجليزية، بعد الانتصار على إنتر ميلان، بداية من صحيفة «ديلى إكسبريس»، التى تصدر غلافها اللاعب المصرى، تحت عنوان: «البطل».

وكتبت الصحيفة: «محطم الأرقام القياسية محمد صلاح يؤكد فوز ليفربول المثير على إنتر.. صلاح وفيرمينو يقهران قلوب الإيطاليين، ويقربان ليفربول من ربع النهائى»، مشيرة إلى تجاوز «صلاح» رقم «رونالدو» من حيث التسجيل فى ٨ مباريات متتالية خارج الأرض.

وتحت عنوان «أبطال سان سيرو»، ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن «الريدز تمكنوا من الثبات قبل تسجيل فيرمينو ومحطم الأرقام القياسية محمد صلاح، ليضعا الفريق على مقربة من ربع النهائى».

أما «ستار بوست» فركزت على «صلاح»، قائلة: «رجل الأرقام القياسية يسجل مجددًا ويقود ليفربول للتقدم».

وكتبت صحيفة «تليجراف»، تحت عنوان: «مسيطرين»: «صلاح يحسم لقاء الليلة بتسجيله الهدف الثانى»، وكذلك فعل موقع «ليفربول إيكو»، الذى أشاد بـ«صلاح» و«فيرمينو» بعد حسمهما المواجهة.

كما تصدر النجم المصرى، الذى سبق أن لعب مع روما وفيورنتينا، عناوين الصحف الإيطالية، بداية من صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، التى قالت إن «صلاح وفيرمينو كانا قاسيين على إنتر، بعد الهدفين القاتلين فى الدقائق الأخيرة».

ولم تختلف صحيفة «كوريرى ديلو سبورت»، وقالت إن «صلاح وفيرمينو عاقبا إنتر على إهدار الفرص، بعد تسجيلهما ثنائية متأخرة».