الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الزمالك جاهز لـ«ساجرادا».. وأبوجبل يعود للتشكيل

الزمالك
الزمالك

يختتم فريق الكرة بنادى الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولى، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويخوض الزمالك مواجهة الغد بهدف واحد فقط هو تحقيق الانتصار، بعد التعادل فى الجولة الأولى على استاد القاهرة أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، وهو ما جعل مواجهة الجولة الثانية فى غاية الصعوبة، ومطلوب من الفريق الفوز بها، حتى لا يتعقد موقفه فى التأهل للدور التالى.

ويخوض «الفارس الأبيض» مرانه الأساسى، على الملعب الذى سيحتضن اللقاء، وهو غير تابع لفريق ساجرادا، وتم نقل المواجهة إليه فى ظل أن ملعب الفريق الأنجولى غير مؤهل لاستضافة المباراة، نظرًا لعدم توافر الشروط المطلوبة من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

وشدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على أن الخسارة فى المواجهة الأخيرة أمام سموحة، ضمن منافسات بطولة الدورى، لن تؤثر على الفريق فى المباراة.

وقال «كارتيرون» إن المباراة يخوضها الفريق بهدف واحد فقط هو تحقيق الانتصار، معتبرًا أن الزمالك واجهه سوء توفيق غير عادى أمام بترو أتلتيكو، وكان قريبًا من تحقيق الانتصار، وأضاع لاعبوه عددًا كبيرًا من الفرص.

وكشف عن تفضيله إراحة بعض اللاعبين فى مباراة سموحة، بسبب الفارق الزمنى بين اللقاءين، وبهدف الحفاظ على القوام الأساسى فى مواجهة ساجرادا الأنجولى. 

وأضاف أنه يقدر كثيرًا حزن الجماهير ويعلم غضبهم من التعادل أمام بترو أتلتيكو والخسارة ضد سموحة، واعدًا بالعمل على مصالحتهم بتحقيق الانتصار فى مواجهة ساجراد، وذلك لتأمين موقف الفريق فى التأهل مبكرًا، وعدم الوقوع فى نفس مشكلة الموسم الماضى، من حيث تعليق التأهل حتى الجولة الأخيرة. 

وتأكد عودة محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، إلى التشكيل الأساسى للفريق فى المباراة، بعد الدفع بزميله محمد عواد فى مواجهة سموحة.

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وائل لطفي

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