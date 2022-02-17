الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أدهم العبودى يكشف المسكوت عنه فى عهد العباسيين

الكاتب أدهم العبودى.
الكاتب أدهم العبودى.

صدرت عن دار «المصرى» للنشر والتوزيع، رواية: «رواه الترمذى.. صحيفة بنى العباس»، للكاتب أدهم العبودى.

فى هذه الرواية يطرق «العبودى» دربًا جديدًا فى الكتابة لم يسبقه إليه أحد، وعبر مغامرة جريئة مليئة بالأحداث الآسرة والفاضحة، يدخل إلى المسكوت عنه فى عهد العبّاسيين، منطلقًا من لحظات فاصلة فى تاريخ هذه الخلافة.

واتخذ «العبودى» من الإمام الترمذى محورًا جوهريًا تدور حوله محاور أخرى وقضايا شائكة، فما بين قضية خلق القرآن، وسجن الإمام ابن حنبل، وقضيّة خصى الأولاد الصغار، وغيرها من القضايا المتجذرة فى تاريخ الدولة العباسية، ليس أولها الغلمان أو الرق، ولا آخرها حرب الأيقونات وفتح عمّوريّة. وبحسب الناشر، فإنها رواية التساؤلات، والتنقيب عن الحقائق المتناثرة فى أزمنة غابرة، وتواريخ سُجّل بعضها وأغفل أكثرها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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