مصريون فى بروكسل: «سُعداء بزيارة الرئيس.. ورغبنا جميعًا بالمشاركة فى استقباله»

حرص عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية فى بلجيكا، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، عند وصول طائرته إلى العاصمة بروكسل، الثلاثاء الماضى، للمشاركة فى الدورة السادسة من القمة الإفريقية الأوروبية، التى تُختتم فعالياتها الجمعة.

وأشاد عدد من أبناء الجالية الذين حاورتهم «الدستور» بالرئيس السيسى وجهوده فى سبيل الرقى بالوطن فى كل المجالات، مشيرين إلى أنهم شعروا بسعادة كبيرة حينما رأوه فى بلجيكا، ضمن زيارة رسمية تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال محمد السيد، فنى كهرباء يعيش فى بلجيكا، إن جميع أعضاء الجالية المصرية أرادوا المشاركة فى استقبال الرئيس السيسى، خاصة أن كلهم يحبون وطنهم، ويحرصون على التواصل الدائم مع بعضهم بعضًا.

وأضاف «السيد»: «نحن مصريون، ونرى أن كل أمر يحقق المصلحة العامة للوطن يستحق التشجيع»، كاشفًا عن جاهزية الجالية المصرية هناك لتقديم أى مساعدات ممكنة لوطنهم الأم.

وشدد على أن زيارات الرئيس السيسى إلى دول العالم لها تأثير كبير ومباشر، وتدعم الجهود المصرية على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى محيطيها الإقليمى والدولى.

وأكد المهندس أحمد عبدالخالق، من رموز الجالية المصرية فى بلجيكا، أن الجالية حرصت على إرسال وفد لاستقبال الرئيس السيسى، وكذلك للترحيب به أمام مقر إقامته، مضيفًا: «كل مصرى فى الخارج يشعر بأنه سفير لبلده، ومستعد لتقديم أى دعم ممكن لها».

وتمنى «عبدالخالق» أن يلتقى مسئولو السفارة المصرية فى بلجيكا، رموز الجالية هناك، للاتفاق على آليات تسمح لهم بالمشاركة فى دعم بلدهم، مختتمًا بقوله: «نحن مستعدون للتعاون فى سبيل تحقيق مصالح مصر».

وكشف أحمد عبدالحليم، أحد المقيمين فى بروكسل، عن أنه يدرس اللغتين الهولندية والفرنسية إلى جانب إدارة الأعمال، فى إحدى الجامعات البلجيكية، وتمنى أن يكون فى استقبال الرئيس السيسى بجانب أبناء الجالية.

وأضاف: «كل المصريين فى بلجيكا كانوا يتمنون المشاركة فى استقبال الرئيس السيسى، فنحن نحب الرئيس، ونريد أن يعرف العالم تقديرنا لما تحقق من إنجازات فى الجمهورية الجديدة بقيادته».

وواصل: «الرئيس السيسى يمثل مصر، لذا يحرص كل المصريين فى الخارج على إظهار بلدهم بصورة مشرفة، عبر الترحيب به وإظهار التقدير له، فاحترامك لنفسك ولبلدك يكسبك احترام الآخرين، لذلك حرصنا على استقبال الرئيس السيسى بشكل لائق يعكس حرص المصريين على دعم بلدهم».

وقال أحمد حامد، من المقيمين فى مدينة «ميكيلن»، على بُعد ١٥ دقيقة من بروكسل: «نحن نحب الرئيس السيسى، وكنت أتمنى أن أصافحه».

وأضاف «حامد»: «كنت أريد أن أشكر الرئيس بنفسى على الإنجازات التى تحققت فى مصر، فقد نجح السيسى فى تغيير شكل مصر للأفضل، كما نجح فى إقامة علاقات دبلوماسية قوية مع دول العالم».

وشدد على أهمية زيارة الرئيس السيسى لبروكسل، قائلًا: «تلك الزيارات تعزز العلاقات الدبلوماسية، وتضع مصر فى مكانها الطبيعى بين دول العالم».