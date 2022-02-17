فيلم «العودة» لسارة الشاذلي يُعرض في زاوية وينافس في مهرجان أسوان

يُعرض الفيلم الوثائقي “العودة” للمخرجة سارة الشاذلي في سينما زاوية يوم السبت 26 فبراير المقبل، وذلك عقب عرضه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومنافسته في الدورة الـ 25 من مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية.

كما ينافس فيلم العودة في مسابقة الفيلم المصري وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير المقبل.

ويدور الفيلم حول والد سارة ذي الـ 80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية. بسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات. بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة، الفيلم إنتاج و توزيع شركة أفلام مصر العالمية، ومهندس الصوت ماريسول كاو ميلان، وتصحيح ألوان نانسي أنجلو، سيناريو وتصوير ومونتاج وإخراج سارة الشاذلي.

بدأت سارة دراستها في السينما في جامعة كونكورديا في كندا و تخرجت من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصت في دراسات الأفلام. في ٢٠١٧ التحقت بالمدرسة الدولية للسينما والتلفزيون (EICTV) في كوبا وتخصصت في إخراج الأفلام الروائية، حيث كتبت و أخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و "إيزابيل" " و"عيد الميلاد ". بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.

وتعمل سارة حاليًا على أول فيلم روائي طويل لها بعنوان "نور" والذي تناول فتاة تقضي فترة مراهقتها في سن الـ 16 بالمدرسة الفرنسية.