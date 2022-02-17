الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم «العودة» لسارة الشاذلي يُعرض في زاوية وينافس في مهرجان أسوان

فيلم العودة
فيلم العودة

يُعرض الفيلم الوثائقي “العودة” للمخرجة سارة الشاذلي في سينما زاوية يوم السبت 26 فبراير المقبل، وذلك عقب عرضه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومنافسته في الدورة الـ 25 من مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية.

كما ينافس فيلم العودة في مسابقة الفيلم المصري وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يقام في الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير المقبل.

ويدور الفيلم حول والد سارة ذي الـ 80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية. بسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات. بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة، الفيلم إنتاج و توزيع شركة أفلام مصر العالمية، ومهندس الصوت ماريسول كاو ميلان، وتصحيح ألوان نانسي أنجلو، سيناريو وتصوير ومونتاج وإخراج سارة الشاذلي.

بدأت سارة دراستها في السينما في جامعة كونكورديا في كندا و تخرجت من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصت في دراسات الأفلام. في ٢٠١٧ التحقت بالمدرسة الدولية للسينما والتلفزيون (EICTV) في كوبا وتخصصت في إخراج الأفلام الروائية، حيث كتبت و أخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و"الأم" و "إيزابيل" " و"عيد الميلاد ". بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.

وتعمل سارة حاليًا على أول فيلم روائي طويل لها بعنوان "نور" والذي تناول فتاة تقضي فترة مراهقتها في سن الـ 16 بالمدرسة الفرنسية.

العودة فيلم العودة العودة سارة الشاذلي سارة الشاذلي زواية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة «مينا» بأكتوبر

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

محمد الباز يكتب: الحقيقة العارية «2».. هيكل يحضر لحظة إعدام قاتل النقراشى

صندوق النقد يحذر من استمرار اضطرابات الإمدادات فى منطقة اليورو حتى 2033

رئيس «دراجون أويل»: 5 مليارات دولار لاستكشاف البترول فى خليج السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان