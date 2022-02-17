الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فضل شاكر يطرح «توقعنى» ثانى أغنيات ألبومه الجديد «بجامل ناس» (فيديو)

فضل شاكر
فضل شاكر

طرح منذ قليل، النجم اللبناني فضل شاكر أغنية "توقعني" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ضمن أغنيات ألبومه الجديد “بجامل ناس”.

وتعتبر أغنية “توقعني” هي ثاني أغنيات ألبوم النجم فضل شاكر الجديد والذي يتضمن 6 أغنيات فقط، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القاسمي والملحن إبراهيم الغانم والموزع الموسيقي جوزيف دمرجيان، ومهندس الصوت جاسم محمد، والأغنية تنفيذ وإشراف موسيقي رامي شفيق، ومهندس صوت إبراهيم الكستي، ومدير الديجتال محمود الحوامدة.

 

 

كلمات أغنية "توقعني"

توقعني يا تاعبني و في بعدك معذبني

يجيلك يوم تفقدني واقولك منت واحشني

توقعني يا جارحني ومن هالوصل حارمني

تجي وتقول سامحني وارد منين تعرفني

برغم اني احبك موت

وقلبك في الهوى طاغوت

بصير اقوى ولو بأموت

ولا اخليك تحكمني

توقعني اعلي الصوت

واقول للحب لا لاتفوت

وكلما اشتقت اضم تابوت

ولا اخليك تحضني

توقعني يا هاجرني وفي النسيان تاركني

تجي وتقول عاتبني و اقولك لا تواصلني

تبرر لي تفهمني تحاول لك ترجعني

وتحلم حلم تحضني وارد انسى وسامحني

 

وكان فضل شاكر طرح أولى أغنيات ألبومه الجدي بعنوان  “بجامل ناس” والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإشراف عام إياد النقيب، وإنتاج شركة "روتانا".

 

آخر أعمال فضل الغنائية

وقدم فضل شاكر، آخر أعماله الغنائية في أكتوبر الماضي، حيث طرح أغنية منفردة تحمل اسم "قاعد مكانا" عبر موقع يوتيوب والمنصات الغنائية الإلكترونية والإذاعات.

 

وتعاون فضل شاكر في أغنية “قاعد مكانا” مع الشاعر الغنائي أحمد المالكى والملحن إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

 

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

 

كما طرح المطرب اللبناني، سبتمبر الماضي، أغنية "فستان الحلوة" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس.

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