الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السفير المصرى بالسودان يحضر مران الأهلى استعدادًا لمواجهة الهلال

جريدة الدستور

حرص حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في السودان.


وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وقبل انطلاق التدريبات حرص الفريق على قراءة الفاتحة داخل الملعب، ثم بدأ المران بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني؛ للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

التفاصيل…

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