الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط سلع تموينية مهربة في حملة تموينية بالإسكندرية

مباحث التموين
مباحث التموين

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط تروسيكل عليه سلع تموينية مهربة للبيع بالسوق السوداء بمنطقة الأزاريطة - باب شرقى، وتم تحريز 480 كيس سكر تموينى مدعم زنة الكيس واحد كجم و48 زجاجة زيت تموينى مدعم عبوة الزجاجة واحد لتر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي إن «المصيلحي» وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية.‏

وأكد معاون وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهودًا كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن تلك ‏الإجراءات والتدابير المتخذة تأتي للحفاظ على الدعم المقدم للمواطن والذي توفر له ‏الدولة سنوياً ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن كافة المديريات التموينية ‏وقطاعات الرقابة طبقا لهذا التوجيه الوزاري ستقوم بمتابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وتلك التدابير.

فضلاً عن تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية والتى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏، وكشف ‏كمال أن تلك الإجراءات هدفها في المقام الأول حرص الوزارة على توافر الخبز ‏للمواطنين واستقرار الحالة التموينية.‏

وكشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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