طرح الموسم الرابع من «Stranger Things» على «Netflix»

أعلنت شبكة نتفليكس العالمية موعد طرح الموسم الرابع من مسلسل الفانتازيا والإثارة “Stranger Things”، خلال الشهر المقبل بشكل حصري عبر منصة نتفليكس العالمية، بعدما حقق العمل نجاحا كبيرا بمواسمه الثلاثة السابقة.

وطرحت الجهة المنتجة بوسترا رسميا للعمل كنوع من الترويج له وللكشف عن الانتهاء من الموسم الرابع الذي ينتظره عشاق هذه النوعية من الأفلام، وسيطرت عليه حالة من الغموض والرعب، حيث تتناثر الدماء في أركان المكان مع اضاءة حمراء وسقوط الثلج من السماء.

جدير بالذكر أن هناك تقارير عالمية أفادت بـ انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.

شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال العلمي والإثارة Stranger Things، متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، بلقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير، مقطع فيديو يظهر من خلاله أبطال العمل الدرامي الشهير، حيث يلهون ويلعبون خلف الكواليس، تزامنًا مع طرح الملامح الأولي للعمل رسمياً منذ أسابيع قليلة.

يذكر أن “نتفليكس” نظمت بشكل حصري ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، مع أيام القاهرة لصناعة السينما، النسخة الثانية من مبادرة "لأنها أبدعت"، وذلك للتعبير عن صوت المخرجات العربيات وتسليط الضوء على تطور دور المرأة في صناعة الترفيه في العالم العربي، وكانت أخر الأعمال الفنية المصرية التي طرحت خلاله هو مسلسل "البحث عن علا".