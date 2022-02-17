المفوضية الأوروبية: علينا العمل من أجل تأسيس الثقة المتبادلة مع شركائنا الأفارقة

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أهمية العمل من أجل تأسيس الثقة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي و الشّركاء الأفارقة.

أضافت أورسولا -في كلمتها أمام قمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"-، أن برنامج "البوابة العالمية" هو مشروع استثماري يهدف للاستثمار في الدول والاقتصادات والشعوب، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية، و مضيفة أنه بإمكانه أن يفتح الباب للاستثمار العام و الخاص في القارة الإفريقية.

أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تتوافر في القارة الإفريقية، مبينة أن أفريقيا غنية بمصادر الطاقة البديلة من الشمس والرياح، وبالتالي يجب الاستثمار في كل مصادر الطاقة الموجودة؛ من أجل تحقيق النقلة الطاقية المنشودة على أرض القارة الإفريقية.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على ضرورة العمل على تعزيز منطقة التجارة الحرة بين القارتين الأوروبية والإفريقية.

فيما يتعلق بالقطاع الصحي في القارة الإفريقية، أكدت أورسولا ضرورة تعزيز قدرات القارة في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، و فضلا عن تركيز العمل على المدى الطويل لتعزيز الخدمات الطبية والصحية في إفريقيا.

ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي، يدعم منظمة الصحة العالمية التي تهدف لتعزيز القدرات الصناعية في المجال الصيدلاني في القارة الإفريقية، لافتة إلى ضرورة توفير العلاجات المطلوبة للأمراض المنتشرة في أفريقيا كالسل و الملاريا.

وفيما يتعلق بالإنترنت، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يعزز شبكة الإنترنت من خلال بناء و توسيع البنية التحتية وربط مناطقها وأقاليمها، إضافة إلى تدريب الشباب الإفريقي على كيفية استخدام وسائل الانترنت الحديثة.