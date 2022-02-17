الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وول ستريت تنخفض مع تصاعد التوتر في أوكرانيا

وول ستريت
وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم، حيث أثار تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا قلق المستثمرين، إضافة إلى تأثير بعض الأرباح المخيبة للآمال سلبا على المعنويات.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 75.80 نقطة أو 0.22 بالمئة عند الفتح إلى 34858.47 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 18.95 نقطة أو 0.42 بالمئة عند 4456.06 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 119.90 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 14004.19 نقطة عند الفتح.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس يوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيدا من الأسباب لتوخي الحذر.

 قرار الاحتياطي الاتحادي وأوكرانيا


وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 34951.83 نقطة.
كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 15.32 نقطة أو 0.34 بالمئة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.

وفي سياق متصل، انضم اقتصاديو مجموعة جولدمان ساكس إلى نظرائهم في وول ستريت في التكهن بأن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق .

ويتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، الآن أن بنك الاحتياطي سيرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام الجاري، وليس أربع مرات، لتصل الزيادة إلى 1.25 %إلى 1.5% بحلول نهاية العام، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

وول ستريت أوكرانيا روسيا المؤشر داو جونز الصناعي المؤشر ستاندرد آند بورز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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