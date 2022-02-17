الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نجاح استعدال تقوس داخلي وتركيب شريحة بالركبة لطفلة في بورسعيد

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح جراحة استعدال تقوس داخلي لركبة طفلة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بمستشفى التضامن، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة أن الطفلة البالغة من العمر 13عام، كانت تعاني من الآم بالركبة نتيجة وجود تقوس، فيما تم استعدال التقوس عن طريق تركيب شريحة بجرح محدود، على يد فريق طبي من أمهر أطباء العظام بمستشفى التضامن ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتابع البيان: «ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للطفلة كل من الدكتور محمد صلاح "استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى التضامن"، الدكتور عاصم الشربيني "اخصائي العظام بالمستشفي التضامن"، الدكتور أحمد عفيفي "نائب العظام بالمستشفى"، وبمشاركة أ.د. أحمد خميس "استشاري التخدير بمستشفى التضامن بورسعيد».

وأضاف البيان: «تُعد مستشفى التضامن واحدة من ضمن (9) مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، يقدمون الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد»، لافتًا إلى أن المستشفى أجرت حوالي 4000 عملية جراحية في كافة التخصصات الطبية، وتراوحت حدتها مابين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

يشار أن مشاكل تقوس الساقين تنتج عن عدم تساوي الأحمال الواقعة على سطح مفصل الركبة بصورة متساوية حيث يكون وزن المريض متركزًا على جزء محدد من سطح مفصل الركبة دون باقي المفصل، وبمرور الوقت يؤدي ذلك إلى حدوث تلف فى غضاريف سطح المفصل، وفى الغضاريف الهلالية مما يسبب خشونة الركبة والتي تُعد من أكثر المضاعفات شيوعًا لتقوس الساقين.

الرعاية الصحية نجاح تقوس داخلي تركيب شريحة طفلة التأمين الصحي الشامل مستشفى التضامن بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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