التحقيق مع متهم بحيازة مواد مخدرة فى حلوان

تباشر النيابة العامة بحلوان التحقيق مع متهم بحيازة مواد مخدرة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وكشفت التحريات أنه وردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها أن "محمد ل"، البالغ من العمر 39 عامًا، عاطل، ومقيم بكفرالعلو، دائرة القسم، سبق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش والأقراص المخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي.