الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم بحيازة مواد مخدرة فى حلوان

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة بحلوان التحقيق مع متهم بحيازة مواد مخدرة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وكشفت التحريات أنه وردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها أن "محمد ل"، البالغ من العمر 39 عامًا، عاطل، ومقيم بكفرالعلو، دائرة القسم، سبق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش والأقراص المخدرة وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

الاتجار في المواد المخدرة الاقراص المخدرة قسم شرطة حلوان التحقيق مع متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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