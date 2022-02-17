الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الأوروبى: أوروبا حشدت قدراتها لمساعدة إفريقيا على تصنيع لقاحات ضد كورونا

رئيس المجلس الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن أوروبا حشدت قدراتها خلال الفترة الماضية، من أجل مساعدة إفريقيا على تصنيع لقاحات مضادة لفيروس "كورونا".

وقال ميشيل، في كلمته خلال الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن جائحة كورونا كانت تجربة صعبة لأوروبا وإفريقيا وأظهرت نقاط الضعف والقوى لدينا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي قام بإطلاق الشراكة الإفريقية لتصنيع اللقاحات لتقليل من تعويل القارة من الاعتماد على الخارج في مجال صناعة اللقاحات.

أضاف، أن الاتحاد الأوروبي وكل الدول الأعضاء فيه قاموا بحشد الموارد؛ ولتمكين إفريقيا من الناحية التنظيمية والعملية لتصنيع لقاحات ضد كورونا، مشيرًا إلى أن القمة تعد فرصة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى أن أوروبا تنظر إلى القارة الإفريقية كشريك مميز.

أكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يصبو إلى رؤية إفريقيا مستقرة آمنة ومزدهرة من أجل الإفريقيين ومن أجل الأوروبيين، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأوروبا أن تكون آمنة ومستقرة دون أن تكون إفريقيا هى الأخرى آمنة ومستقرة.

ولفت إلى تطلع الاتحاد الأوروبي إلى صياغة أسس شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والتوازن مع إفريقيا، مؤكدًا أن ازدهار إفريقيا من صالح أوروبا، وأن تمويل اقتصاديات إفريقيا هي أولويتنا.

وشدد على أن الاتحاد يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تنظيم الهجرة القانونية مع الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن القارتين متشابكتان ومتكاملتان وأي خطر يهددهما معًا، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع المؤسسات الإفريقية لحل النزاعات الإفريقية، وزيادة الاقتصاد الإفريقي والعمل على ازدهاره.

السيسي مصر كورونا الاتحاد المجلس الأوروبى

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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