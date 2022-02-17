قبل طرحها.. كلمات أغنية «توقعنى» أحدث أعمال فضل شاكر

يستعد المطرب فضل شاكر، اليوم الخميس، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “توقعني” والتي تعد ضمن ألبومه الجديد “بجامل ناس” والمقرر طرحه بشكل الأغاني السنجل حتى اكتماله وطرحه بالأسواق.

الأغنية من كلمات: محمد القاسمي، ألحان: إبراهيم الغانم توزيع : جوزيف دمرجيان مكساج وماستر: جاسم محمد تنفيذ واشراف موسيقي: رامي شفيق مهندس صوت: إبراهيم الكستي، مدير الديجتال محمود الحوامدة، المكتب الإعلامي غازي بني نصر، تصوير فوتوغرافي محمود رمزي، إشراف عام إياد النقيب.



تقول كلمات الأغنية:

توقعني يا تاعبني وفي بعدك معذبني

يجيلك يوم تفقدني وأقولك منت واحشني

توقعني يا جارحني ومن هالوصل حارمني

تجي وتقول سامحني وارد منين تعرفني





برغم إني أحبك موت

وقلبك في الهوى طاغوت

بصير أقوى ولو بأموت

ولا أخليك تحكمني





توقعني أعلي الصوت

وأقول للحب لا لاتفوت

وكلما اشتقت أضم تابوت

ولا أخليك تحضني





توقعني يا هاجرني وفي النسيان تاركني

تجي وتقول عاتبني وأقولك لا تواصلني

تبرر لي تفهمني تحاول لك ترجعني

وتحلم حلم تحضني وارد انسى وسامحني





صحيح إني بكل جنون

عشقتك كنت بك مفتون

ولكن عزتي ما تهون

كرامة قلبي تغصبني





حسبتك مظهر ومضمون

وفي وإنك أبدا ما تخون

وفجأة سيفك المسنون

غدرني وقام يطعني