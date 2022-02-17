«الدفاع الروسية»: عودة القوات المشاركة فى التدريبات مع بيلاروسيا إلى أماكن تمركزها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن القوات المشاركة في التدريبات في جمهورية بيلاروسيا بدأت تنفيذ الجدول الزمني المحدد لعودتها إلى أماكن تمركزها الدائم بعد أداء مهامها في التدريبات الروسية البيلاروسية، مشيرة إلى عودة عدد من الوحدات إلى ثكناتها بالفعل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان، اليوم الخميس، "وفقًا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية، تقوم التشكيلات والوحدات العسكرية، التي أكملت مهام التدريب في ميادين التدريب البيلاروسية، بالعودة إلى نقاط الانتشار الدائمة بطريقة مجمعة".

وأضاف "كوناشينكوف" "أن أولى الوحدات وصلت بالفعل إلى ثكناتها العسكرية الدائمة في الأراضي الروسية، حيث وصلت وحدات الدعم اللوجستي للمنطقة العسكرية الغربية بعد مسيرة بلغت أكثر من 700 كيلومتر إلى مكان الانتشار الدائم بإقليم نيجني نوفجورود على نهر الفولجا ليلا".

وأشار إلى أن قطارات السكك الحديدية المحملة بمركبات مدرعة تابعة لوحدات جيش الدبابات الأول في المنطقة العسكرية الغربية، التي كانت تؤدي مهام تدريب قتالية في مناطق التدريب في منطقتي كورسك وبريانسك، قاربت على الوصول إلى ثكناتها العسكرية في منطقة نيجني نوفجورود.

- الرئيس البيلاروسي: مستعدون لفعل كل شيء من أجل السلام في دونباس

في سياق متصل، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده مستعدة لفعل كل شيء من أجل السلام في "دونباس" في إطار الاتفاقات التي يمكن أن يتوصل إليها رئيسا روسيا وأوكرانيا.

وقال لوكاشينكو للصحفيين، حسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس: "كان من الممكن منذ فترة طويلة نسيان الصراع في "دونباس" إذا أرادت حكومة أوكرانيا ذلك".

وأضاف: "ماذا نستطيع فعله؟ هناك الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فلوديمير زيلينسكي، سنفعل ما يريدان"، مشيرًا إلى أن الهدف هو السلام في "دونباس"، ونحن مستعدون لفعل كل شيء.

وتابع ردا على سؤال حول موقف مينسك فى حالة اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، "سأتفق مع بوتين على ما يجب أن نفعله حتى يكون أفضل لكل من روسيا و بيلاروسيا، لكن هذا سيكون قرارا مشتركا".