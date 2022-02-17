محافظ أسوان يكلف لجان مركزية للتعامل الفوري مع أي تعديات مستحدثة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء أثناء إجتماع مجلس المحافظين ..

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة وباقي الجهات المعنية لتشكيل لجنة مركزية، يتبعها لجان فنية متخصصة على مستوى كل الوحدات المحلية.

وجاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات المشددة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أثناء اجتماع مجلس المحافظين اليوم.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه اللجان ستكون مسئولة عن الإزالة الفورية لأي تعدى جديد، وخاصة أن وحدة رصد المتغيرات المكانية سترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور محدثة لموقف التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التى من شأنها منع التعديات في مهدها، مع معاقبة المتعدين والمخالفين.

وقد أوضح اللواء أشرف عطية بأنه سيتم حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقتهم القومية لحرمانهم من أي دعم سواء كان دعم تمويني أو خبز أو أسمدة أو أي من أشكال الدعم الحكومي الأخرى.

وتابع المحافظ أن أعمال هذه اللجان سيكون لها متابعة مستمرة من المحافظ، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من رئيس مجلس الوزراء شخصياً، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بكل قوة وحزم مع المعتدين والمخالفين.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك توجيهات لإدارة مرور أسوان بتشديد الرقابة المرورية على سيارات التاكسى والتأكد من تركيبها لعداد قياس الكيلومتري لتحديد تعريفة الأجرة، ومدى صلاحيته بإجمالي 428 تاكسى، بالإضافة إلى عدم التلاعب فيه للتحايل على الراكب.

وجاء ذلك في ظل متابعته لتوفير كافة وسائل النقل الآمنة والمريحة للمواطنين والأفواج الزائرة من السياحة الداخلية والخارجية.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين أو الزائرين بضرورة التمسك بتشغيل العداد قبل قيام التاكسى بالتحرك وليس عن طريق الإتفاق على تعريفة الأجرة، وهو الذي يؤدي إلى مغالاة السائقين في تحديد قيمة التعريفة.

وطالب محافظ أسوان بسرعة إبلاغ أقرب ضابط أو فرد تابع لإدارة المرور، أو إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بشكوى ضد المخالفين على الخط الساخن رقم 114، وأيضاً بالواتس آب على أرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955.