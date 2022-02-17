الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس قداس عيد دخول المسيح الهيكل بالنجيلة في سوهاج

بشارة جودة
بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن لأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد دخول الرب يسوع المسيح إلى الهيكل، وذلك بكنيسة مار جرجس بالنجيلة بسوهاج. 
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك الأب بولس ميخائيل، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني.
وأضاف الأنبا باخوم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك تكلم في العظة عن ضرورة تجديد الإصغاء للكلمة التي تحيينا، مثلما حدث مع سمعان الشيخ.

بشارة جودة أنبا بشارة جودة الانبا بشارة جودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

حقيقة دخول تامر حسنى فى غيبوبة

مصر تتعرض لامتداد منخفض جوى الجمعة.. و«الأرصاد» تحذر

«الأعلى للجامعات» يؤكد بدء الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

«الصحة»: تخصيص رقم 1440 لاستقبال رسائل مرضى العزل المنزلى لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس