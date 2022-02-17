الأنبا بشارة يترأس قداس عيد دخول المسيح الهيكل بالنجيلة في سوهاج

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن لأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد دخول الرب يسوع المسيح إلى الهيكل، وذلك بكنيسة مار جرجس بالنجيلة بسوهاج.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك الأب بولس ميخائيل، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني.

وأضاف الأنبا باخوم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك تكلم في العظة عن ضرورة تجديد الإصغاء للكلمة التي تحيينا، مثلما حدث مع سمعان الشيخ.