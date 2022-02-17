«تعليم المنوفية» يعلن مقار تقديم التظلمات من نتيجة امتحانات نصف للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، عن مقرات تقديم التظلم من نتيجة امتحانات نصف العام 2022 للشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية بالإدارات التعليمية العشر، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور في ظل اتباع كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وجدير بالذكر أنه تقرر فتح باب التظلم لمدة 15 يوما متصلة بما فيها أيام الجمعة والسبت، بدءا من السبت الموافق 19 من فبراير الجاري، حتى 5 من مارس المقبل بالمقرات التي تم إعلانها.

وعلى، صعيد آخر، كرم هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، ظهر اليوم، الطلاب الذين اجتازوا الدورة التدريبية للروبوت والأنظمة الآلية، والتي نظمها مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بالمجان خلال الفترة من السادس حتى السابع عشر من فبراير الجاري بقاعات التدريب التابعة لمراكز التطوير التكنولوجي للطلاب من الصف الثاني الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي، لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات التكنولوجية المختلفة .

وقام وكيل المديرية بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للطلاب، كما كرم مسئولي البرنامج التدريبي المشرف على تدريب الطلاب من أعضاء مركز التطوير التكنولوجي بالمنوفية، وهم إبراهيم إسماعيل، هانى زكي، ومحمد البنبي.