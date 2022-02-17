بتكلفة 2 مليار و751 مليون جنيه.. تنفيذ 17217 مشروعا للشباب بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقي، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وًأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ،ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن 17217 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وبتكلفة 2 مليار و751 مليون و111 ألف جنيه ، لتوفر 51717 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

من جانبه، أوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير "مشروعك" أن مركز ومدينة الزقازيق وحى أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2483 مشروعا بقيمة 290 مليون و 296 ألف و 400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 766 مشروعا بقيمة 297 مليون و 369 ألف و 250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي 2405 مشروعات بقيمة 329 مليون و 845 ألف جنيه و 845 جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.