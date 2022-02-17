الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صفاء جلال تعلن إصابتها بفيروس كورونا

صفاء جلال
صفاء جلال

أعلنت الفنانة صفاء جلال إصابتها بفيروس كورونا، خلال الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك .

وكتبت صفاء: "النهارده يوم مش عادي النهارده عيد ميلادي، السنه دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال، خلوا بالكم من نفسكم الكورونا لسه موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض ادعولي،  بحبكم قوي من قلبي".

وتخرجت صفاء من كلية الاداب جامعة الاسكندرية وكانت بدات مشوارها الفني منذ دخولها الكلية حيث اكتشفها مخرج الاعلانات جورج دوز ورشحها للقيام بتمثيل دور في مسرحية من إخراج المخرج جلال الشرقاوي الذي منحها اسمه ليصبح اسمها الفني صفاء جلال.

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