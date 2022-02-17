صفاء جلال تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة صفاء جلال إصابتها بفيروس كورونا، خلال الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك .

وكتبت صفاء: "النهارده يوم مش عادي النهارده عيد ميلادي، السنه دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال، خلوا بالكم من نفسكم الكورونا لسه موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض ادعولي، بحبكم قوي من قلبي".

وتخرجت صفاء من كلية الاداب جامعة الاسكندرية وكانت بدات مشوارها الفني منذ دخولها الكلية حيث اكتشفها مخرج الاعلانات جورج دوز ورشحها للقيام بتمثيل دور في مسرحية من إخراج المخرج جلال الشرقاوي الذي منحها اسمه ليصبح اسمها الفني صفاء جلال.