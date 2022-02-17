الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير رخص القيادة والبطاقات الشخصية في الجيزة

حبس
حبس

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس،  بمعاقبة موظفة بمكتب مقاولات، ومقاول وصاحب مكتب مقاولات بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة اثنين أخرين، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة والبطاقات الشخصية بالطالبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم ٢٣٤٧١ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الطالبية المقيدة برقم ٥٨٩٦ لسنة ۲٠٢٠ کلی جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من سوميه ع س م، محبوسه، ٢٦ سنة، موظفه بشركة مقاولات، مصطفى م م ا، محبوس، ٣١ سنه، صاحب مكتب مقاولات، وفرج س ع س، محبوس، 36 سنة، مقاول، وباسم م س م، محبوس، ٣٨ سنة، صاحب مكتب مقاولات، ومحمد م ج أ، محبوس، ٣٢ سنة، صاحب شركة تسويق عقارية، ومحمود إ م إ، هارب.

جنايات الجيزة موظفة صاحب مكتب مقاولات السجن المشدد تزوير رخص القيادة الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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