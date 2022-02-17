بدء توافد القادة والزعماء المشاركين فى الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية

بدأ منذ قليل توافد القادة والزعماء المشاركين في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعقد القمة الإفريقية - الأوروبية هذا العام تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش القمة "الإفريقية الأوروبية"

وتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى بلجيكا عقد مباحثات قمة مع كل من الملك فيليب ليوبولد، ملك بلجيكا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال البلجيكي، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما سيجتمع الرئيس على هامش القمة بقيادات الاتحاد الأوروبي، وكذا عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل ، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة بين "الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي"، التي ستعقد على مدار اليوم وغدا 17 و18 فبراير الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي.