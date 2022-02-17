الأردن: نتصدى لعمليات تهريب المخدرات بالنيابة عن المنطقة والعالم بأسره

قال مدير الإعلام العسكري الأردني، العقيد مصطفى الحياري، إنه سيتم التعامل بكل حزم وشدة مع من تسول له نفسه بأن يمس أمن الأردن، مشددا على أن كل من تسول له نفسه بأنه يستطيع أن يسيء للأردن سيواجه الموت ببنادق رجال لا يعرفون النوم والراحة.

وأضاف مدير الإعلام العسكري خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن رسالة العاهل الأردني عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واضحة لجميع المرتبات بإظهار العين الحمراء، وأنه أكد منذ بدء سريان قواعد الاشتباك الجديدة، بالتعامل الحازم مع المهربين، لم يروا إلا العيون الحمراء التي تقضي على كل من تسول له نفسه إدخال السموم لأبنائنا، حسبما ذكر موقع "هلا أخبار".

وأكد العقيد "الحياري" أن القوات المسلحة الأردنية تتصدى لعمليات تهريب المخدرات بالنيابة عن دول المنطقة والعالم بأسره، مضيفا أن المخدرات لا تعرف الحدود، وتهدم الأسر والأخلاق، وتهدد الأمن المجتمعي العالمي.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء ا يوسف أحمد الحنيطي، كان قد أوعز بتغيير قواعد الاشتباك، بالانطلاق من القواعد الأردنية المستندة إلى الرسالة الوطنية بالحفاظ على سلامة الوطن وكرامته.

- العاهل الأردنى يوجه رسالة لقوات حرس الحدود الأردنية مع سوريا

يذكر أنه في وقت سابق، وجّه العاهل الأردني، عبدالله الثاني، رسالة إلى قوات حرس الحدود الأردنية مع سوريا، مؤكدًا دورهم في التصدي لعمليات تهريب المخدرات.

وأضاف: أنا مطمئن وكلي ثقة بقدرة الجيش العربي على حماية حدود الأردن دائمًا كما فعلتم في أصعب الظروف التي مررنا بها، تحياتي للجميع، والمعنويات عالية.