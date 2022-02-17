الجمهور يجبر محمد إمام على نقل موقع تصوير فيلم «عمهم»

تعرض النجم محمد إمام، لتدافع جماهيري شديد في موقع تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عمهم" بـ"شبرامنت" ، الأمر الذي جعل التصوير يتوقف تمامًا ونقله إلى موقع آخر، بسبب استجابة النجم المصري للجمهور الذي كان يرغب في الحصول على صور تذكارية معه.

وأجبر الجمهور محمد إمام، على أن ينقل موقع تصوير الفيلم إلى مكان آخر، بعدما بدأ الجمهور يزداد عليه في موقع التصوير، حتى إن "بودي جارد" تدخل لإنقاذ الفنان المصري، من وسط جمهوره بعدما كاد يتعرض للسقوط.

وشارك محمد إمام، مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستجرام"، وثق من خلاله لحظات تدافع الجمهور نحوه حتى إنه كاد يسقط أرضًا بعد تسابق الجميع إليه لسرعة التصوير معه.

وترك محمد إمام، تعليقًا على الفيديو ليصف سعادته مما حدث من الجمهور، وأنه يكن لهم التقدير والاحترام حيث تنوع الجمهور بين الأطفال والشباب، ووصفهم بأنهم أحباؤه، فكتب قائلًا: "حبايبي اللي خلوني معرفتش أصور عمهم".

https://www.instagram.com/tv/CaDh-CyDU1O/?utm_medium=copy_link

جدير بالذكر أن فيلم"عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.