«طلعت مصطفي» تنفذ حملة تطوير شاملة بمناطق العمارات في الرحاب حفاظا علي قيمتها الاقتصادية و شكلها الجمالي

أطلقت مجموعة طلعت مصطفي مرحلة جديدة من أعمال التطوير الشاملة لعمارات مدينة الرحاب والتي بدأتها منذ عدة أعوام ضمن مخطط متكامل لرفع كفاءة المناطق السكنية في المدينة وتطوير واجهاتها والطرق الداخلية فيها.

وقال جهاز مدينة الرحاب، ان هـذه المرحلة تشمل تطوير عمارات المنطقة السادسة ضمن المرحلة الثالثة بالرحاب 1، بإجمالي 132 عمارة تبدأ من المجموعة 52 حتي المجموعة 65، وستقوم مجموعات العمل التابعة ل" طلعت مصطفي" بإعادة طلاء الواجهات الخارجية للمباني وتنفيذ أعمال الصيانة الداخلية المطلوبة .

وانتهي مشروع تطوير رفع كفاءة المناطق السكنية بالرحاب من تطوير 600 عمارة حتي الان في منطقة "الرحاب 2 " بتكلفة اجمالية بلغت نحو 170 مليون جنيه، وتتحمل مجموعة طلعت مصطفي تكلفة التطوير دون إضافة أي أعباء علي مالكي الوحدات.

وتستهدف المجموعة من هـذا المشروع الحفاظ علي النسق الجمالي للمدينة التي طالما تميزت به عن غيرها من المشروعات العمرانية المتكاملة في شرق القاهرة وغربها، وتؤمن المجموعة ان المداومة علي تنفيذ اعمال الصيانة الشاملة للعقارات وبشكل احترافي هو عامل رئيسي للحفاظ علي القيمة الاقتصادية للوحدة ومضاعفة ثمنها، ما يعود بالمنفعة علي ملاك الوحدات في مشروعات طلعت مصطفي ويضاعف من ارباحهم سواء عند إعادة البيع او التأجير، ويظهر هذا بشكل واضح في الارتفاع المتواصل في قيمة المتر بالرحاب فتضاعف سعر المتر من 800 جنيه عند اطلاق المشروع قبل نحو 23 عاما وصولا الي 25 ألف جنيه حاليا.

ولا تقتصر جهود المجموعة لتطوير المدينة على العمارات فقط، بل قامت مؤخرا بتنفيـذ أعمال توسعة ورفع كفاءة كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتحقيق مزيدا من السيولة المرورية بكافة أنحاء المدينة، وكما تم تعديل شبكة الإنارة بالكامل في جميع شوارع الرحاب بإضاءات " الليد" الموفرة للطاقة، بإجمالي 8 آلاف كشاف، وتمتاز بأنوار ذهبية اللون ذات شكل جمالي ُصنعت بمواصفات خاصة بما يتناسب مع الطابع المعماري للرحاب.

ومؤخرا تم تركيب أكثر من 3 الاف كاميرا مراقبة مرتبطة بتطبيقات ذكية لضمان اعلي معدلات الأمان والحماية، وذلك ضمن جهود مجموعة طلعت مصطفي المستمرة لإدخال أحدث التقنيات الذكية في "الرحاب" و "مدينتي" لإدارة المرافق وأعمال التشغيل بكفاءة وجودة عالية بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة الساكنين، بما يتواكب مع أحدث التطورات العالمية، وأيضا بما يتفق مع المفهوم الشامل للتنمية العمرانية المستدامة.