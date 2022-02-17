الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع أسعار القمح بالسوق المحلي اليوم الخميس 17 فبراير

تراجع أسعار القمح بالسوق المحلي اليوم

القمح
القمح

انخفضت أسعار القمح لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 17-2-2022، في السوق المحلي المصري، وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، تفاوتت أسعار القمح ما بين الانخفاض تارة والاستقرار تارة أخرى، وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الخميس، في بورصة شيكاغو للتجارة.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

انخفض سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بنحو 30 جنيهًا، ليسجل سعر الطن 5,570 جنيها، وهبط سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 40 جنيهًا، ليسجل 5,530 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

كما انخفض سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بنحو 20 جنيهًا، ليسجل 5,530 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم الخميس 17 فبراير 2022، في بورصة شيكاغو للتجارة، وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 8.25 سنت، ليصل إلى 788.75 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة صعود 1.05%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

كما صعدت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 7.75 سنت، لتصل إلى 794 سنتًا لكل بوشل.

ومن جهة أخرى قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إنه ليس هناك نية لزيادة سعر توريد القمح المحلي مجددا خلال الفترة الحالية، خاصة وأن السعر الحالي مرضي للفلاح، بعدما تم زيادة سعر الطن مقارنة بأسعار التوريد العام الماضي.

وأضاف المصيلحي، أن السعر العالمي الحالي للمحصول منخفض عما كان عليه عند تسعير القمح المحلي، وبالتالي فالسعر الحالي مرضي للمزارعين بشكل كبير.

وأوضح أنه من الضروري دراسة كافة البيانات المحددة لاستحقاق الدعم قبل الإعلان عنها، حتى يتم الخروج بنتائج منطقية، وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية الحقيقية المرجوة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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