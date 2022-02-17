المدارس تستعد لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

تستعد المدارس بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية العام والفني، لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت المقبل في مدارس التي تعمل الدراسة بها يوم السبت، فيما تبدأ يوم الأحد في باقي المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بعد انتهاء عطلة إجازة نصف العام.

حيث انتهت المدارس من تعليق جداول الحصص الدراسية وفق الفترات الدراسية الصباحية والمسائية حسب ظروف كل مدرسة على حدة، كما تم الانتهاء من توزيع نصاب الحصص على المعلمين حسب التخصصات الدراسية.

كما انتهت المدارس، من إجراءات التعقيم والتطهير داخل الفصول ودورات المياه حفاظاً على الطلاب، ووضع ارشادات إجراءات الوقاية من الإصابة بكورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة داخل الفصول والمدارس بشكل عام، فضلا عن تجهيز الكتب المدرسية لتوزيعها على الطلاب فى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.