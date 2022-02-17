ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة بدر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة ، اليوم الخميس، قرابة 9 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بمدينة بدر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (8.200 طن مواد غذائية "أرز – ملح طعام – سكر – زيت" - 90 كيلو جرام طحينة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.