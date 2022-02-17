الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة بدر

ارشيفية
ارشيفية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة ، اليوم الخميس، قرابة 9 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بمدينة بدر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة  لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

 كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (8.200 طن مواد غذائية "أرز – ملح طعام – سكر – زيت" - 90 كيلو جرام طحينة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة بدر مواد غذائية مجهولة المصدر مخزن مواد غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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