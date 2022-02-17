«توفي بسبب زغطة».. أبرز المحطات في حياة الفنان محمد متولي

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد متولي الذى رحل عن عالمنا في عام 2018، وترك بصمة كبيرة في عالم الفن بأدواره المختلفة التي قدمها أمام كبار الفنانين سواء في عالم السينما او من خلال الشاشة الصغيرة التلفزيون.

و تقدم "الدستور" في التقرير التالي أبرز المعلومات و المحطات في حياة الفنان محمد متولي.

1- اسمه الحقيقي محمد محمود متولي أحمد.

2- ولد في 11 مارس عام 1945 في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

3- والده كان عامل في شركة الغزل والنسيج ووالدته ربة منزل وله 4 اخوات.

4- انتقل مع أسرته إلى محافظة الإسكندرية ليقيموا فيها وهو عمره 5 سنوات.

5- بعد استكماله تعليمه الثانوي التحق بكلية دار العلوم.

6-التحق على الفور بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن أنهى دراسته في كلية دار العلوم.

7- بداية انطلاقه كانت من خلال فيلم “خلي بالك من زوزو” عام 1972.

8- شارك بعده في فيلم “مدينة الصمت” في العام التالي 1973، ثم شارك بعد ذلك في الدراما التلفزيونية ومنها مسلسل “الشوارع الخلفية” في عام 1979، كما شارك في فوازير “عروستي”.

9- قدم الفنان الراحل محمد متولى بطولة 22 مسرحية متنوعة، والتي بدأت بالمسرحية الأولى مع مسرح الجامعة بكلية دار العلوم بمدينة الإسكندرية، وبطولة مسرحية ملك القطن وتم تقديمها في قرية دنشواى.

10- من أبرز أعماله ليالي الحلمية، زيزينيا، أرابيسك، واحد صعيدي، سلام يا صاحبي ومطب صناعي.

11- تزوج من زميلة له في كلية دار العلوم اسمها وفاء ابراهيم ورزق منها ببنتين.

12- تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بعد إصابته بدور برد حاد، ولكن أصيب بـ "زغطة" أودت بحياته في الحال، وذلك وفقا لما صرحت زوجته وابنتيه في أحد اللقاءات التلفزيونية ليرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 2018 عن عمر ناهز الـ 73 عام.