مي كساب بعد إنهاء تصوير «الحلم»: عمل يظهر الجمهورية الجديدة

أعلنت الفنانة مي كساب، انتهائها من تصوير أحدث أعمالها الفنية "الحلم"، وذلك من خلال نشرها لصورة من كواليس العمل عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وكتبت كساب، عبر حسابها: "الحمد لله النهارده كان آخر يوم تصوير في مسلسل (الحلم).. ألف مبروك لكل كرو العمل وربنا يكلل تعبكم بالنجاح إن شاء الله يوم الأحد القادم الحلقة الأخيرة على قناة الحياة.ز مبسوطة إني كنت جزء من العمل ده اللي سلط الضوء على إنجازات الدولة في إصلاح العشوائيات والتخلص منها ويارب يا مصر مليون مكان زي الأسمرات والجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ولسة ولسة لحد ما تخلص الجمهورية الجديدة".

وتابعت كساب: "شكرًا للشركة المتحدة وشركة الجابري والمخرج أستاذ حسني صالح والمؤلف أستاذ محمد رجاء وكل زمايلي الممثلين الكبار، وفي النهايه شكرًا الأستاذة صابرين على حبك ودعمك وصدقك وأمانتك كان شرف ليه الوقوف جمبك اتعلمت منك كتير أستاذتي الغاليه ومكسبي الإنساني مش هاسيبك هنشتغل مع بعض كتير خلاص أنا قتيلتك.. جمهوري الحبيب شكرًا ليكم وأتمنى شخصية رباب تكون عجبتكم".

وتشارك مي كساب، في بطولة مسلسل الحلم بجانب نخبة من النجوم مع محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعي، صابرين، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أنوشكا ونهال عنبر، وإخراج حسني صالح.

مسلسل "الحلم" انطلق عرضه على قناة "الحياة" يوم 1 يناير، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.