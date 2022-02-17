محافظ أسيوط ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبايشة

بتكلفة 250 مليون..

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد أعمال تنفيذ مشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 10 قرى بمركز ساحل سليم للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل ضمن التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة اجمالية تبلغ 45 ألف م3/ يوم.

وذلك ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية.

حيث بدأ المحافظ زيارته للمشروع بتفقد أقسام المحطة الرئيسية والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوم والتي تخدم مدينتي "البداري وساحل سليم" وبعض قرى المركزين وشاهد أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة واستمع إلى شرح عن المحطة ومكونات مشروع صرف صحي "البداري/ ساحل سليم" والذي يتكون من 3 محطات رفع منهم محطتين رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البدارى و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم حيث تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الخدمة لباقي المدينة وكذلك مدينة ساحل سليم وذلك عقب الانتهاء من خط السيب النهائي والانتهاء من التجارب.

واستكمل المحافظ جولته بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن المشروع الرئيسي الذى تبلغ تكلفته 850 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية في التنفيذ.

وأشاد المحافظ بمعدلات الانجاز في المشروع والتي بلغت 90 % على أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 يونيو 2022 لخدمة قرى مركز ساحل سليم ضمن المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع

القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.