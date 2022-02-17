تجديد حبس سائق توكتوك تعدى على سائق أتوبيس عام بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي بالسب والشتم على سائق أتوبيس نقل عام ومحاولة إصابته بسلاح أبيض بسبب أولوية السير بالطريق العام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والفيديوهات الخاصة بالواقعة لفحصها، سؤال المجني عليه وشهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان رمل بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ من سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، بأنه حال سيره بالأتوبيس قيادته أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم حدث مشادة كلامية بينه وبين سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض "كتر" إلا أن الأهالى تمكنوا من فض المشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم قائد مركبة "التوك توك" والسلاح الأبيض المستخدمة بالواقعة ومركبة التوك توك "بدون لوحات"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام سائق توك توك بالتعدي على سائق أتوبيس نقل عام بالسب والقذف بسبب اولويه المرور في الطريق العام، وسؤال السائق حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام بطريق إسكندرية / مطروح بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لخلاف على أولوية المرور.

وبالمعاينة والفحص والتحرى تم تحديد قائد مركبة التوك توك، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم استدعائه، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.