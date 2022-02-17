الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجنيه يُحافظ على استقراره أمام الدولار في نهاية التعاملات الأسبوعية

الجنيه
الجنيه

حافظ الدولارعلى استقراره أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليومية، اليوم الخميس - نهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر.

 ويأتي الاستقرار رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة.
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعرالدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت العملة الأوروبية، حيث سجلت تراجعا في الشراء بمقدار 3 قروش وارتفاعا في البيع بمقدار 4 قروش، وذلك بعد ارتفاعها أمس 7 - 8 قروش شراء وبيع. ففي بنكي مصر والأهلي، سجل اليورو 17.71 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، تراجع اليورو ليسجل 17.73 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.82 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.
في حين، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني 5 - 7 قروش شراء وبيع. ففي بنك مصر والأهلي، ارتفع سعر الإسترليني ليسجل 21.20 جنيه للشراء، و21.40 جنيه للبيع. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي ليسجل 21.23 جنيه للشراء، و21.42 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.22 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

الدولار الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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