الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ينطلق 19 فبراير.. كل ما تريد معرفته عن بداية الفصل الدراسي الثاني

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، للتنبيه على الإدارات لمراجعة موقف ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، والمقرر يوم 19 فبراير الجاري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وشددت على ضرورة التأكيد على عدة نقاط وترصد الدستور أبرزها:

_ اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول.
_ تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية التيرم الثاني.
_ الاهتمام بالتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.
_ تفعيل مجموعات التقوية المدرسية.
_تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل.
_ توزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة للعمل.
_ يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة بالمعامل.
_ على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها.
_ الاهتمام بالسجلات الادارية وإطلاع المدير عليها.

أما عن مهام مدير المدرسة فهي كالتالي: 

-أول من يدخل المدرسة قبل الطلاب والمعلمين.
_ يتابع وصول المعلمين والطلاب إلى المدرسة قبل بدء الطابور من خارج المكتب.
_ يسأل الطلاب المتأخرين والمعلمين عن أسباب التأخير وينذرهم باتخاذ إجراءات في حالة تكرار ذلك.
_ يتابع الأنشطة التي تجرى في التابور، ويعطي تعليمات يومية لضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بها ويتابع توزيع المتغيبين عن الحصة الأولى والمشرفين.
_ يتابع غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء الطابور مباشرة ويعطي الأذن بفتحها عند الضرورة ثم غلفها مرة آخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.
_ يتابع تسجيل أذون المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي للضرورة الملحة.
_ يدخل الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من انتظام الشرح داخل الحصص.
_ يتابع تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
_ يتابع تنفيذ خطة الأنشطة والمسابقات.
_ يتأكد من صلاحية الأغذية التي يتم توزيعها ويضمن وصولها لمستحقيها.

التعليم الفنى جعة لتر فصل الدستور التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التباعد الاجتماعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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