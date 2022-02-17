الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصفة «دودلي» توقف الحياة في اسكتلندا وتحذيرات من تهديدها لحياة الملايين

العاصفة تدمر السكة
العاصفة تدمر السكة الحديد في اسكتلندا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن حركة القطارات والعبارات توقفت عن العمل عبر أجزاء من اسكتلندا، بسبب العاصفة "دودلي" القادمة من المحيط الأطلسي، كما أصدر المتنبئون تحذير "خطر على الحياة" من الحطام الطائر وحث سائقي السيارات على إعادة النظر في رحلاتهم.

وتابعت الصحيفة أن كافة الخدمات تقريبا متوقفة في اسكتلندا منذ مساء أمس الأربعاء، وسط مخاوف من تحطم الأشجار وحطام المباني بسبب العاصفة، حيث وصلت  سرعات الرياح أكثر من 80 ميلا، وأضافت أن العبارات توقفت عن العمل حيث يعاني 20 مسارا من الدمار من أصل 29 مسار، فيما تستمر الرياح في نشر الفوضى شمالي المملكة المتحدة.

وقال بيان للمكتب التجاري الأسكتلندي، "نحن نعرف التأثير الذي سيحدث بسبب العاصفة على الخدمات المقدمة للعملاء ولكنها خطوة ضرورية لضمان سلامة موظفينا وعملائنا بسبب الطقس القاسي، وتابع إن قوة الرياح المتوقعة يمكن أن تلحق الضرر بالبنية التحتية وتفجير الحطام والأشجار على المسارات والمعدات يعد امر في غاية الخطورة مثل خطوط الطاقة الكهربائية العامة والإشارات".

وأضاف  البيان"سترسل السكك الحديدية للشبكة مهندسين إضافيين للتفاعل مع المشكلات وسوف تتحقق من جميع الخطوط المتأثرة من العاصفة قبل إعادة تشغيل الخدمات في أسرع وقت ممكن، من المتوقع أن يستمر تعطيل بعض الخطوط حتى مساء اليوم الخميس".

من جانبه قال روبرت موريسون، مدير العمليات المشغل للعبارات، "سيكون هذا هو الأسبوع الرابع من اضطرابات الطقس الشديد وغير المسبوقة، وتابع لقد شاركنا الأسبوع الماضي أن هذا يحدث عندما تؤثر العوامل الأخرى على خدمتنا، بما في ذلك الأخطاء الفنية والإصلاحية والآثار المستمرة".

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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