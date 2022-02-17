الأقمار الصناعية رصدته.. روسيا تبني جسرا عائما لنقل القوات للحدود البيلاروسية

كشفت صور أقمار صناعية التقطتها شركة "بلانيت" على مدار الأيام القليلة الماضية تكشف بناء روسيا جسرا عائما فوق نهر بريبيات بالقرب من الحدود الروسية البيلاروسية، بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا، مما يثير مخاوف من قرب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب موقع الديلي بيست الأمريكي.

- خبراء: الجسر سيكون نقطة دخول القوات الروسية لداخل الأراضي الأوكرانية

ويأتي الجسر في الوقت الذي نشرت فيه موسكو أكثر من مائة ألف جندي عند الحدود الأوكرانية، لاسيما مع اجرائها تدريبات عسكرية عديدة.

كما أعلنت موسكو في نفس الوقت أنها سحبت بعض قواتها من مناطق قريبة من أوكرانيا، بينما يعتقد خبراء أن الجسر سيكون نقطة دخول القوات الروسية إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

كما التقطت شركة الأقمار الصناعية "كابيلا سبيس" صورًا رادارية لقاعدة أوكتيابرسكوي الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم تظهر نقل محتمل لبعض المعدات الروسية، بما في ذلك عدد من السيارات، ومعسكر للموظفين المحليين، و19 طائرة هليكوبتر جديدة.

يأتي هذا فيما أظهرت صور فضائية لشركة أميركية، أن روسيا سحبت بعض المعدات العسكرية من الحدود الأوكرانية وفقا لما نقلته وكالة رويترز في خبر عاجل.

كما أشارت روسيا لأول مرة، الثلاثاء، إلى أنها ستقلل من تواجدها في المناطق القريبة من أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو سحب عدة وحدات للقوات الروسية المشاركة في المناورات الجارية في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، مشيرة إلى أنها عادت إلى قواعدها.

- مناقشات أمريكية ألمانية بشأن الأوكرانية

يأتي هذا فيما ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتز محادثاتهما مع الرئيسين الروسي والأوكراني بشأن الأزمة على الحدود الأوكرانية.

وذكر البيت الأبيض- في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن «بايدن» و«شولتز» شددا خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار التنسيق عبر الأطلسي وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو إذا غزت روسيا أوكرانيا.



وكشفت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنها أرسلت طائرات مقاتلة من طراز "إف ـ 35" إلى ألمانيا يوم الاثنين الماضي لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي "ناتو".