الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اليوم.. والترم الثاني السبت المقبل

طلاب
طلاب

تنتهي إجازة نصف العام الدراسي، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، رسميا، على أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت المقبل في مدارس التي تعمل الدراسة بها يوم السبت، فيما تبدأ يوم الأحد في باقي المدارس على مستوى الجمهورية.

وكانت قد اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هاما لجميع المديريات التعليمية، بشأن استعدادات الفصل الدراسي الثاني، و نص الخطاب على أنه يرجى التنبيه على مديري و وكلاء الإدارات التعليمية بمراجعة موقف كافة المدارس التابعة لمديريتكم الموقرة.

وشدد الخطاب، على أن تتم المتابعة ميدانيا للتأكد على مدى جاهزية المدارس من كافة الأوجه لاستقبال الطلاب بالترم الثاني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وأضاف الخطاب، أنه يرجى التأكيد على ما يلي:

1- اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها،حفاظا على حياة وصحة المواطنين والطلاب والمعلمين وجموع العاملين لمواجهة جميع الأوبئة والجوائح الصحية بكافة أنواعها .

2- ضرورة تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

3- الاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي .

4- ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية.

5- تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل .

6- توزيع الأنصبة علي المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

7- يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعمال الأجهزة بالمعامل.

8- على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها .

9- الاهتمام بالسجلات الإدارية واطلاع المدير عليها.

10- مراجعة "الديسكات" والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني.

11- على كل مدير مدرسة يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية، وذلك الاطلاع عليه ويكون على دراية كاملة بها .

12-  التأكيد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمديرية .

13- التأكيد على ضرورة تطوير البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

14- التأكيد على توقيع  المتابعين بدفتر الأمن، في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي .

15-ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور - انصراف).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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