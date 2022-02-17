اليوم.. نظر دعوى تطالب سارة التونسي بـ10 ملايين جنيه

تنظر دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من شركة العدل جروب ضد الممثلة سارة التونسي والتي تطالبها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد المبرم مع الشركة في أحد الأعمال الفنية.

وأحالت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

وتطالب الدعوى الفنانة سارة التونسي بدفع تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، للإخلال بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل “حرب أهلية” لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الدعوى.

وأقام الدعوى وكيل شركة العدل جروب للتعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسي يطالبها فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما.