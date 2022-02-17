لتعزيز مكافحة الإرهاب.. مباحثات الرئيس السيسي في بروكسل تتصدر صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلجيكا، للمشاركة في قمة (أفريقيا-أوروبا) ببروكسل، ومباحثاته مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، وكبريات الشركات البلجيكية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين، بالإضافة إلى عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس السيسى أكد المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، مؤكدا تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى أمس، مع "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.و

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

رئيس المجلس الأوروبي رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسى إلى بروكسل



وأضافت الصحيفة أن رئيس المجلس الأوروبي رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسى إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر، ومؤكدا في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به دوليا وإقليميا.

وتحت عنوان “الرئيس يلتقى ملك بلجيكا ويشيد بعلاقات الصداقة”، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال البلجيكي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الملك فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل.

نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الملك فيليب رحب بالرئيس في زيارته الأولى لبلجيكا، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكداً حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، خاصة في ظل الطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها.

مباحثات مثمرة للرئيس السيسي مع كبريات الشركات البلجيكية



وتحت عنوان “مباحثات مثمرة للرئيس مع كبريات الشركات البلجيكية تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والطاقة الخضراء وحماية الشواطئ”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مباحثات مثمرة بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتعزيز التعاون مع كبريات الشركات البلجيكية في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز استخدامات الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وحماية الشواطئ.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى التقى بمقر إقامته ببروكسل أمس على هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية السادسة- الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية لتعزيز التعاون المشترك في إطار رؤية مصر 2030، حضر المباحثات الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير بدر عبد العاطي السفير المصري في بروكسل».

وأعـرب الرئيس السيسي خلال لقائه مع جان لوك ـورانج، الرئيس التنفيذي لشركة «جون کوکریل» البلجيكية للصناعات الدفاعية، عن التطلع لتعميق التعاون بين مصر وبلجيكا خاصة في ضوء الإنتاج المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر في هذا المجال.

رئيس الوزراء: 6% نسبة النمو المتوقعة للعام المالي الجاري وهي الأعلى عالميا



وسلطت صحيفة “الجمهورية” على المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، فتحت عنوان "مدبولي.. في مؤتمر صحفي: نتوقع 6% لنسبة النمو للعام المالي الجاري وهي الأعلى في العالم.. زيادة أسعار الوقود 9.7 % مقابل 54٪ عالميا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الـوزراء، أعلن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو تتجاوز 6% خلال العام المالي الحالي، وهـو الأعلى من نوعه على مستوى العالم، رغم أن الحكومة توقعت سابقاً تحقيق 5.5% فقط.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى أنه تم تحقيق نسبة نمو 9.8% خلال الربع الأول، و8,3% في الربع الثاني، بمتوسط نمو 9% من يوليو حتى ديسمبر الماضي مما يؤكد مدى تعافي الاقتصاد المصري رغم أزمة "كورونا".

وتابع "مدبولي" إن التقرير الذي عرضته الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، مما يعكس توافر فرص العمل.

أكد أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين مـن زيـادة أسعار بعض السلع، موضحاً أن العالم يشهد فترة شديدة من الاضطرابات، وموجة شديدة من التضخم ولا شك أننا جزء لا يتجزأ من العالم.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك «سيناء- 6»



وتحت عنوان “الفريق أول محمد زكى: قادرون على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمنها القومي”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذي المستويين «سيناء- 6» والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركـان حـرب القــوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعـدد مـن قـادة القوات المسلحة.

أشارت الصحيفة إلى أن المشروع تضمن عـرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واستعداد لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون أثناء مراحل المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتـقـديـر الـرئـيـس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومى المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتحت عنوان “البرلمان والحكومة ينعون المستشار سعيد مرعي”، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مجلس الوزراء، قدم خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عن خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، والأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار سعيد مرعي، وأكد أن الفقيد كان قيمة وقامة قضائية متميزة ومثالاً يحتذى به، وتفاني في أداء عمله مقدماً مجهوداً كبيراً أثناء مسيرته القضائية الحافلة وإبان توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا.