الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن ترسل طائرات «إف ـ 35» إلى ألمانيا لتعزيز دفاعات «ناتو»

اف 16
اف 16

كشفت الولايات المتحدة، عن أنها أرسلت طائرات مقاتلة من طراز "إف ـ 35" إلى ألمانيا، الإثنين الماضي؛ لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأكدت قيادة القوات الجوية الاحتياطية الأمريكية، في بيان، أنه تم إرسال هذه المقاتلات إلى قاعدة "سبانجداليم" الجوية حيث ينتمي الطيارون وطاقم الصيانة والدعم من الوحدة 388 العاملة والوحدة 419 الاحتياطية.
وأضافت القيادة أن طائرات "إف ـ 35 ـ إيه" هي المقاتلات الأكثر تطورا من بين الطائرات الأمريكية ولها قدرة على تنفيذ مهام متعددة لردع العدوان والدفاع عن الحلفاء.
وبينت أن الوحدة 388 تعتبر أول وحدة مقاتلة عاملة يمكنها استخدام هذه المقاتلات، وأن إرسالها لألمانيا يزيد من الجاهزية الدفاعية لحلف "ناتو" ويعزز قدرة الحلفاء على العمل المشترك.
ويأتي هذا بينما أفادت التقارير بأن روسيا ما زال لديها أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.
وقال مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية الأربعاء إن روسيا أضافت نحو 7000 جندي على حدودها مع أوكرانيا، نافيا مزاعم موسكو بأنها تسحب قواتها وأنها تقول علانية إنها لا ترغب في التصعيد بينما تقوم بحشد قواتها للحرب بصورة غير معلنة.
يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت كذلك 8 طائرات مقاتلة أخرى من طراز "إف ـ 15 ـ إي" إلى بولندا و6 طائرات من طراز "كي سي ـ 135" إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

واشنطن دفاعات ناتو المانيا طائرات إف ـ 35 الولايات المتحدة

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