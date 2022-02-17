أمريكا وكندا يؤكدان أهمية العمل مع الحلفاء لمعاقبة روسيا حال غزو أوكرانيا

أكدت الولايات المتحدة وكندا أهمية العمل مع حلفائهما وشركائهما لفرض تكاليف باهظة على روسيا ردا على أي عدوان عسكري آخر تشنه الأخيرة ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته الكندية ميلاني جولي.

وشدد الوزيران، بحسب البيان، على خطر وقوع غزو روسي آخر لأوكرانيا.

فيما أكد البيت الأبيض بالولايات المتحدة أن الهجوم الروسي ضد أوكرانيا لا يزال أمراً محتملاً، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، في مؤتمر صحفي الأربعاء نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم يمكن أن يبدأ في أي وقت، مضيفة أن واشنطن لا تأخذ المزاعم الروسية حول خفض التصعيد على محمل الجد.

وتابعت "هناك ما تقوله روسيا وما تفعله روسيا"، محذرة من أن القوات الروسية لا تزال على الحدود مع أوكرانيا.