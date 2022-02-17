6 أسباب وراء صعوبة حل الخلافات الزوجية في وجود أطفال

تتطلب العلاقات الزوجية -لاسيما في وقت الأزمات- الكثير من التفاهم والتقدير المتبادل بين الطرفين إذ يكون عليهم السعي لإيجاد حلول بغض النظر عن الأبناء، فالبعض يتصور أن وجود أطفال سيصبح بمثابة العصا السحرية التي تلقى على عاتقها مشاكل الزوجين، وواحدة من ضمن النصائح العائلية الخاطئة التي تقدم للأزواج هي انجبوا الأطفال على أمل حل الخلافات عن طريقهم.

في السطور التالية وفقا لموقع “mom junction” نلقي الضوء على الأسباب التي توضح أن إنجاب طفل ليس الحل لمشاكل العلاقات الزوجية:

تغيير أولوياتك

وجود الطفل يغير حياتك بشكل جذري حيث تزداد مستويات التوتر لديك إذا لم يكن لديك الوقت والصبر للعمل على علاقتك قبل إنجاب طفل، فلن يكون لديك مساحة للعمل على زواجك بمجرد إنجاب طفل في حياتك.

ليس لديك الوقت

إذا كان السبب الرئيسي لعدم قدرتك أنت وشريكك على التوفيق بين الاختلافات هو ضيق الوقت، فما الذي يجعلك تعتقدين أنه بعد الولادة لن تواجهك نفس المشكلة؟ يعد التواصل أمرًا بالغ الأهمية في أي علاقة، ولن يكون لديك الوقت للتواصل بمجرد إنجاب طفل.

الاختلافات في الرأي

أنت وشريكك تواجهان العديد من الاختلافات في الآراء. هل تعتقد أنه بعد إنجاب الطفل، سيبدأ كلاكما في تقرير الأمور كفريق واحد؟ من المحتمل أنه بدلاً من ذلك ستواجه المزيد من المشاكل في التوصل إلى اتفاق سيكون لتربية طفل العديد من الخيارات التي يجب أن تقررها على أساس يومي.

لن يكون لديك الوقت لاستعادة الهدوء

عادةً ما يتطلب حل الخلافات والمشكلات أن تكون قادرًا على طرح قضيتك بشكل صحيح. من خلال خلق فرصة لتنقية الأجواء والابتعاد أو أخذ إجازة زوجية ليجلس كل طرف مع نفسه ويعيد حساباته. وهذا يستحيل حدوثه في وجود أطفال.

أفراد عائلتك قد يضيفون ضغطًا على العلاقة

عندما يولد طفلك الصغير، تشارك أسرتك من العمات والأعمام والأشقاء والآباء ، يقصفك الجميع بالنصائح والتعليقات والآراء حول كيفية تربية طفلك قد يصل الأمر إلى نقطة قد يقللون فيها من شأنك أنت أو شريكك بسبب أساليب الأبوة والأمومة التي يمكن أن تزيد من الضغط على علاقتك، خاصة عندما يكون هناك نقص في التفاهم المتبادل.

تشعر أنك ملزم بشريكك

إذا كنت تفكر في الانفصال عن شريكك، فإن إضافة طفل إلى هذه الدائرة يجعل الأمر أكثر تعقيدًا لأنه الآن، لن تنفصل عن شريكك فحسب، بل ستفكك أيضًا عائلة ما يعني وجود فوضى كبيرة بداية من التعامل مع المحاكم من أجل معركة حضانة الطفل والعديد من القضايا الأخرى التي تليها.