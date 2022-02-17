«الري» تنجز تأهيل وتبطين 4356 كيلو متر من الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .

- إنهاء أزمة عدم وصولها إلى النهايات

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ تأهيل وتبطين تسعة كيلومترات ليصل إجمالي الأطوال المنقذة 4356,59 ‏كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى فى المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وأيضًا توفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الاولى.

من جهته أكد المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال المنفذة حالياً ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد أثناء رى مختلف المحاصيل الزراعية، مع توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والشركات.