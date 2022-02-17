الهند تسجل 30757 إصابة جديدة بكورونا و541 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إلى 42.75 مليون بعد تسجيل 30757 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة، إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510413 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة.

وفي سياق متصل، رحب وزير الشؤون الخارجية الهندي "إس جايشانكار"، بإعلان استراليا إعادة فتح حدودها يوم 21 فبراير الجاري أمام من تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال الوزير الهندي، في تصريح بهذا الشأن: "إن إعادة فتح الحدود الأسترالية ستساعد حاملي التأشيرات المؤقتة وعائلات تفرق شملها والطلبة الهنود الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى استراليا، وهذا الأمر يستحق التقدير".

وأضاف أنه أجرى محادثات مفيدة ومثمرة مع نظيرته الأسترالية ماريس باين، شملت نطاقًا واسعًا من المسائل التي تهم البلدين، موضحًا أن ذلك يعكس حدوث تحول حقيقي وعميق في العلاقات بين البلدين التي تأثرت بفترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وتابع: "أن هذه المحادثات كانت شاملة، وبحثنا خلالها الموضوعات التي تتعلق بالشراكة الثنائية والشراكة العالمية"، مشيرًا إلى أن الجانبين تقاسما الخبرات بشأن سبل مواجهة تحديات تداعيات وباء كورونا، وأن الهند تساعد دول أخرى صديقة بلقاح للتطعيم ضد كورونا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.