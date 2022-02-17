الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأوروبي لدى واشنطن: أزمة روسيا وحدت القوى الغربية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال ستافروس لامبرينيديس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، إن الأزمة الروسية مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والعالم ساهمت في توحيد صف القوى الغربية.

وأضاف السفير، في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنه رغم أن الاتحاد الأوروبي يستعد للغزو الروسي المحتمل لجارتها أوكرانيا، فإن الدول الأوروبية تأمل في ألا يتحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو الحرب.

وتابع: "نحن في موقف شديد التوتر، فالقوات الروسية لا زالت في موقعها، وحتى لو تم سحب بعضها، وهذا أمر لم يتم التحقق منه، نحن نتحدث عن 100 ألف جندي".

ونوه إلى أن أوكرانيا جزء من أوروبا، وتهديد روسيا لها إنما هو تهديد تواجهه أوروبا كلها، كما أنه تهديد لحق الدول في القرن الحادي والعشرين في أن تكون حرة ومستقلة في اتخاذ قراراتها ومن ثم فإن حالة عدم الاستقرار لن تكون فقط في أوروبا بل في العالم كله.

وقال "لامبرينيديس"، إنه ما زال من المأمول تجاوز التوترات من خلال الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن العالم في 2022 ليس كما كان في الأربعينيات من القرن الماضي، وإذا اختارت روسيا الحرب فإن الأمور ستتجه إلى فترة عنف كبيرة في القارة الأوروبية.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن كييف تطلب عقد اجتماع مشترك للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني في غضون 48 ساعة على خلفية التحركات الروسية بالقرب من حدود البلاد.

وقال "كوليبا"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما زلنا نطالب بالشفافية من روسيا التي رفضت حضور اجتماع في إطار وثيقة فيينا يوم أمس، تطلب أوكرانيا الآن عقد اجتماع مشترك للمجلس الدائم ومنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني في غضون 48 ساعة لتوضيح المزيد من الخطوات".
وأضاف: "ندعو روسيا مرة أخرى إلى معالجة الشواغل المشروعة للدول المشاركة واستخدام أدوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنزع فتيل التوترات الناجمة عن أنشطتها العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، والتصريحات حول انسحاب القوات ليست كافية، نحن بحاجة إلى الشفافية والحقائق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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