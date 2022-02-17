الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا في ألمانيا تتخطى 13 مليونا

ألمانيا
ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونًا و35941 بعد تسجيل 235626 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 120728 بعد تسجيل 261 وفاة جديدة.

ويجتمع قادة ألمان، اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية وموعد تخفيف القيود واسعة النطاق المفروضة على الحياة العامة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويصر اثنان من أكثر الشخصيات نفوذًا في النقاش على أنهما لن يتخليا عن الحذر في مواجهة الجائحة.

وقال وزير الصحة، كارل لاوترباخ، قبل الاجتماع المهم بين رؤساء حكومات الولايات والمستشار أولاف شولتس:"لا يمكننا التراجع عن إجراءات كورونا بالكامل".

وقال هندريك فوست، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا:"لا يمكننا أن نفرّط فجأة في كل المكاسب التي تحققت في الأشهر الأخيرة من خلال إجراءات الحماية". 

ويتمتع "فوست" بنفوذ إضافي بصفته رئيس حكومة أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، ورئيس مجموعة رؤساء حكومات الولايات.

وسيناقش القادة خطة تحدد ملامح التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة كورونا، مع إلغاء الإجراءات الأكثر تقييدًا بحلول 20 مارس المقبل.

ويطالب "فوست" بمهلة أسبوعين بين كل خطوة والأخرى، من أجل تقييم ما إذا كان رفع التدابير يحدث بسرعة كبيرة.

ووفقًا للخطوة الأولى من الخطة، يمكن زيادة أو رفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يجتمعون على انفراد بين الأفراد الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا.

وتخص الخطوة الثانية، والمحددة بتاريخ محتمل في 4 مارس المقبل، قطاع البيع بالتجزئة، حيث تنص على إلغاء قاعدة قصر السماح بدخول معظم المتاجر على أولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا، لكن مع إبقاء الإلزام بارتداء الكمامات.

وبحسب الاقتراح، فإنه من المخطط إلغاء آخر القيود في 20 مارس المقبل. 

كورونا المانيا كوفيد إصابات كورونا لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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