الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس بأكملها منظمة إرهابية

كارين أندروز
كارين أندروز

قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، اليوم الخميس، إن الحكومة الأسترالية تعتزم تصنيف حركة "حماس بأكملها" منظمة إرهابية. 

وأوضحت أندروز أن رئيس الوزراء سكوت موريسون يعتزم إدراج حماس التي تحكم قطاع غزة منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي في البلاد.

وأضافت أندروز في بيان: "حكومة موريسون لا تتسامح مطلقا مع العنف وستواصل التركيز على الحفاظ على الأستراليين في مأمن من الإرهاب والتطرف العنيف".

كما أدرجت حكومة كانبرا ضمن هذا التصنيف كلا من هيئة تحرير الشام ، التي كانت في السابق الفرع السوري الرسمي للقاعدة ، وجماعة حراس الدين المتطرفة المنتمية للقاعدة، والجماعة المتطرفة العنصرية العنيفة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "النظام الاشتراكي الوطني".

كما أعادت الحكومة إدراج جماعة أبو سياف والقاعدة، والقاعدة في بلاد المغرب  وتنظيم داعش.

وقالت أندروز: "وجهات نظر حماس والجماعات المتطرفة العنيفة المدرجة اليوم تبعث على القلق العميق ، ولا مكان في أستراليا لأيديولوجياتها البغيضة".

وأضافت: "بناء على مشورة الوكالات الحكومية المعنية، فإنني مقتنعة بأن هذه المنظمات تستوفي المعايير لإدراجها منظمات إرهابية بموجب القانون الجنائي".

وأدرجت كانبرا كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، منظمة إرهابية في عام .2003

وقال البيان إن أندروز تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على القائمة في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن تعليمات صدرت لموظفي السفارة الأسترالية في العاصمة الأوكرانية كييف بالانتقال إلى مكتب مؤقت في مدينة "لفيف" الواقعة بغرب أوكرانيا على بعد حوالي 70 كيلومترًا من الحدود مع بولندا، مجددة دعوتها للأستراليين لمغادرة أوكرانيا على الفور، وذلك إثر تدهور الوضع السريع على الحدود الروسية-الأوكرانية.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قوله إن الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية، وإن الإجراءات العدوانية الأحادية الجانب التي تتخذها روسيا لتهديد أوكرانيا والتنمر عليها غير مقبولة على الإطلاق.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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